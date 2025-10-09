Hakan Kurtaş'tan sevgilisi Birce Akalay'a destek: "Hep iyi olacağız, iyi kalacağız, bir tanem benim"
Oyuncu Birce Akalay'ın yaşadığı zorlu sürecin ardından, sevgilisi ve meslektaşı Hakan Kurtaş'tan güçlü ve duygusal bir destek mesajı geldi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Birce Akalay'ın da bulunduğu 19 ünlü isim ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Akalay'ın yaşadığı bu zorlu sürecin ardından, sevgilisi ve meslektaşı Hakan Kurtaş'tan güçlü ve duygusal bir destek mesajı geldi.
Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:
"Hep iyi olacağız, iyi kalacağız, bir tanem benim."
Öte yandan, ikilinin güçlü bağlarını gösteren bir diğer paylaşım da kısa süre önce Kurtaş'tan gelmişti. 36 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Birce Akalay'ın doğum gününü yine sosyal medyadan kutlamış ve Akalay ile verdiği poza şu notu düşmüştü:
"İyi ki doğdun biriciğim. Hayatı hep dalgasıyla, köpüğüyle, layığıyla yaşayalım. Aşığınım."