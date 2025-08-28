Hakan Sabancı da Hande Erçel ile olan fotoğraflarını sildi

Hakan Sabancı ile Hande Erçel, üç yıllık ilişkilerine nokta koydu. Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik pozlarıyla gündeme gelen çiftin, evlenecekleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

5 GÜN ÖNCE SİLDİ

Ayrılık kararından sonra Hande Erçel, 5 gün önce Sabancı ile yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Hakan Sabancı da eski sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Öte yandan eski âşıkların hâlâ birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.