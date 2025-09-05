Hakan Sabancı, Hande Erçel ile ayrılığı hakkında ilk kez konuştu
Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkisi, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Hakan Sabancı, Arzu Sabancı'nın ayrılık açıklaması sonrası sessizliğini bozdu.
Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in üç yıl süren birlikteliği geçtiğimiz günlerde bitti. Ayrılık sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medya hesabından birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı.
Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi desteklemediği ve Hakan Sabancı'ya da ayrılması için baskı yaptığı iddia edildi.
Tüm bu yaşananların ardından Arzu Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiçbir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde farkedilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı." dedi.
"Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız" diyen Arzu Sabancı, "İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız." ifadelerini kullandı.