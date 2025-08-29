Hakan Sabancı ayrılık sonrası binlerce takipçi kazandı
İlişkisini yeni bitiren Hakan Sabancı, Hande Erçel ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Bu hamlesiyle birlikte Sabancı'nın takipçi sayısında büyük bir artış yaşandı.
Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in üç yıl süren birlikteliği geçtiğimiz günlerde bitirdi.
Ayrılık sonrası Hande Erçel, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırdı.
Hakan Sabancı da, eski sevgilisiyle olan fotoğrafları hesabından kaldırdı. Ancak ikilinin birbirlerini hâlâ sosyal medyada takip etmeye devam ettikleri görüldü.
Sabancı’nın Instagram hesabında son saatlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı.