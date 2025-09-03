Hakan Sabancı ile Hande Erçel ayrılığında hedef gösterilen Çinli modelden açıklama
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi sona erdi. Ayrılığın perde arkasındaki isim olarak gösterilen Çinli model Jocelyn Chew, çıkan söylentilere son noktayı koydu.
Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in üç yıl süren birlikteliği geçtiğimiz hafta bitirdi.
Ayrılık sonrası Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medya hesabından birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı.
Ayrılık sonrası ise Hakan Sabancı, çıkan iddialara göre Hande Erçel’i Çinli model Jocelyn Chew ile aldattı.
Jocelyn Chew, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.