Hakan Sabancı ile Hande Erçel Cannes'de birlikte poz verdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bir markanın davetiyle Cannes Film Festivali'ne gitti. Erçel, festival kapsamında her yıl düzenlenen amfAR etkinliğine de bir süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile katıldı.

SABANCI VE ERÇEL CANNES'DE

Günlerdir Cannes Film Festivali'nde şıklığıyla konuşulan Hande Erçel, önce tek başına kamera karşısına geçerek yabancı basına poz verdi sonra da Hakan Sabancı ile fotoğraf çektirdi. İkilinin verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkmıştı. Paris tatilinden dönerken çok mutlu olduklarını belirtirken Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.