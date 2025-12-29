Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk sevgili mi?
2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde oldukça hareketli bir iddiayla çalkalanıyor. Uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri gözüyle bakılan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftinin ayrılık haberi henüz tazeyken, Sabancı'nın Raba Soytürk ile aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk iddiaları ilk kez Rabia Soytürk'e soruldu.
Son günlerde magazin kulislerinde sıkça konuşulan Hakan Sabancı– Rabia Soytürk yakınlaşması, ikilinin aşk yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.
Hande Erçel'le olan uzun süreli ilişkisinin sona ermesinin ardından Sabancı'nın adının Rabia Soytürk'le anılması, gözleri genç oyuncuya çevirdi.
Rabia Soytürk, özel hayatına dair soruları yanıtladı. Sürekli farklı isimlerle anılmasına dair soruya açık sözlülükle cevap veren oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Yazıyorsunuz ama boş diyebilirim. Birçok kişiyle yazdınız. Sonra gördünüz, hiçbir sonuca ulaşmadı."
Muhabirlerin, "Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığınız iddiasının gerçeklik payı var mı?" sorusu karşısında Rabia Soytürk, konuyu doğrudan yalanlamadı. Röportajı sonlandırmak isterken gelen "Cevabınız havada kaldı" yorumuna ise dikkat çeken şu yanıtı verdi:
"Havada kalsın. Belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur. Konuşulması gerektiği zaman konuşulur. Ben de şu an bunu çok söylemek istemeyebilirim ama güzel şeyler vardır, çok da tadı kaçmasın."