Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk sevgili mi?

Muhabirlerin, "Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığınız iddiasının gerçeklik payı var mı?" sorusu karşısında Rabia Soytürk, konuyu doğrudan yalanlamadı. Röportajı sonlandırmak isterken gelen "Cevabınız havada kaldı" yorumuna ise dikkat çeken şu yanıtı verdi:

"Havada kalsın. Belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur. Konuşulması gerektiği zaman konuşulur. Ben de şu an bunu çok söylemek istemeyebilirim ama güzel şeyler vardır, çok da tadı kaçmasın."