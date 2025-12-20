"Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk aşk yaşıyor" iddiası
Magazin dünyası, 2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde oldukça hareketli bir iddiayla çalkalanıyor. Uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri gözüyle bakılan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftinin ayrılık haberi henüz tazeyken, Sabancı'nın adının başka bir isimle anılmaya başlaması gündemi değiştirdi.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı arasında yaklaşık iki yıl süren ve evlilikle taçlanması beklenen o büyük aşkın sona ermesi, magazin dünyasında taşları yerinden oynatan bir domino etkisi yarattı. Ağustos 2025’te sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair tüm izleri silmeleriyle başlayan bu yeni dönemde, Hakan Sabancı’nın ismi adeta bir "aşk sarmalı" içerisine girdi.
Sabancı’nın adı Aralık ayının hemen başında Naz Şahin ile anılmıştı. Ancak Naz Şahin iddiaları reddetmişti.
Ancak son günlerde Snob Magazin tarafından ortaya atılan iddialar, tüm bu kısa süreli söylentileri gölgede bırakacak kadar somut bir yakınlaşmaya işaret ediyor. Son dönemin en yetenekli ve yükselen yıldızlarından biri olan Rabia Soytürk ile Hakan Sabancı arasında başlayan flört iddiası, sadece iki ismin popülerliği nedeniyle değil, bu yakınlaşmanın gerçekleştiği söylenen mekanlar ve sıklık nedeniyle de büyük ses getirdi
İkilinin magazin basınının ve meraklı gözlerin nispeten daha az olduğu Anadolu Yakası’ndaki butik mekanları tercih etmesi, bu ilişkiyi gözlerden uzak ve sakin bir temelde başlatma isteği olarak yorumlanıyor. Son bir hafta içerisinde aynı bölgede iki kez baş başa akşam yemeği yemeleri, ilişkinin bir "tesadüf" olmaktan çıkıp ciddi bir flört evresine geçtiğini kanıtlar nitelikte değerlendiriliyor.