"Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk aşk yaşıyor" iddiası

Ancak son günlerde Snob Magazin tarafından ortaya atılan iddialar, tüm bu kısa süreli söylentileri gölgede bırakacak kadar somut bir yakınlaşmaya işaret ediyor. Son dönemin en yetenekli ve yükselen yıldızlarından biri olan Rabia Soytürk ile Hakan Sabancı arasında başlayan flört iddiası, sadece iki ismin popülerliği nedeniyle değil, bu yakınlaşmanın gerçekleştiği söylenen mekanlar ve sıklık nedeniyle de büyük ses getirdi