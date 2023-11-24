Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel'e romantik doğum günü kutlaması

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri. Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İyi doğdun"

Hakan Sabancı, 30 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü "Aşkıma mutlu yıllar" mealine gelen sözleri ve kutladı. Erçel de Sabancı'nın paylaşımını Instagram hikayesine ekleyerek "My love" notunu düştü.

Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.