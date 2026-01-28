Hakan Taşıyan hastaneye kaldırılmıştı: Doktoru sağlık durumunu paylaştı

Arabesk müziğin yıllardır sevilen isimlerinden biri olan Hakan Taşıyan 'Sensiz İki Gün”, “Gelin Olduğun Gece”, “Gözün Sevem” ve “Hazin Geliyor” gibi şarkılarla tanınıyor...

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Taşıyan’ın menajeri Hüseyin Canayaz, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Canayaz, Taşıyan’ın kalp krizi geçirmediğini, sırtında bir ağrı nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye gittiğini belirtti ve tedbir olması açısından doktor gözetiminde tutulduğunu söyledi.

"TIBBİ TAKİP SÜRECİ YAPILMAKTADIR"

Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, tedavi altına alınan müzisyen Hakan Taşıyan'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Balcı, "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuş olup, gerekli klinik laboratuvar değerlendirmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir. Önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır. Hastamızın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunduğundan dolayı mevcut klinik durumu multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Şu anda böbrek fonksiyonu testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir. Gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir. Hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde tedavisi sürmektedir. Diğer branşlarla her gün danışarak bu kararı alıyoruz. Genel durumu gayet iyi. Diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz" diye konuştu.