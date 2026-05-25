Hakkında kayıp ilanı açılan oyuncu Stewart McLean ölü bulundu

'Virgin River' dizisiyle tanınan oyuncu Stewart McLean, geçen hafta kaybolduktan sonra ölü bulundu. Kanada polisi, 45 yaşındaki aktörün cansız bedeninin Britanya Kolumbiyası'ndaki Lions Bay bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

CİNAYET SORUŞTURMASI AÇILDI

McLean en son 15 Mayıs Cuma günü, Britanya Kolumbiyası'ndaki küçük bir yerleşim bölgesindeki evinde görüldü. Oyuncu hakkında üç gün sonra kayıp ihbarı yapıldı ve arama çalışmaları başlatıldı. Önceki gün cansız bedeni bulunan oyuncu için şu anda olası bir cinayet soruşturuluyor.

McLean'in kayboluşu sonrası başlatılan soruşturmada elde edilen bulguların, oyuncunun cinayet kurbanı olabileceğine işaret ettiği belirtildi. Yetkililer McLean'in ölümüne neyin yol açtığının araştırıldığını duyurdu.

Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ederken, cinayet masası müfettişleri, McLean'in 15 Mayıs 2026'dan önceki faaliyetlerinin zaman çizelgesini oluşturmak için kanıt toplamaya, analiz etmeye, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye ve görüşmeler yapmaya çalışıyor" denildi.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

McLean'in ölümünün doğrulanmasının ardından, menajeri Jodi Caplan sosyal medyadan açıklama yaparak, "Stew ile 10 yıldan fazla bir süre birlikte çalışma fırsatı bulduğum için şanslıydım. Onunla çalışmak her zaman büyük bir zevkti; özverili, profesyonel, istekli ve son derece komikti" dedi.

Oyuncunun bağlı olduğu Lucas Talent ajansı da ölüm haberinin ardından "Stew McLean'in ölüm haberini almaktan büyük üzüntü duyuyoruz. 10 yılı aşkın süredir kendisini temsil etmekten gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?

McLean, 'Virgin River'ın yanı sıra 'Murder in a Small Town', 'Beyond' ve 'Arrow' adlı yapımlarda yer almıştı.