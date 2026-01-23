Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti?
Hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle yakalama kararı çıkarılan tescilli güzel Şevval Şahin'in, Türkiye'den ayrıldığı öne sürüldü. Şahin'in, sosyal medya hesabı üzerinden Londra merkezli bir modellik ajansının linkini paylaşması, ünlü modelin İngiltere'ye yerleştiği iddialarını güçlendirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında bulunması nedeniyle Şahin için yakalama kararı çıkarılmıştı.
Şevval Şahin, en yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini açıklasa da aradan geçen yaklaşık bir aylık süreçte İstanbul'a ayak basmadı.
Şahin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Şahin'in, İngiltere merkezli bir modellik ajansın bağlantı linkini paylaşması üzerine Londra’ya yerleştiği iddia edildi.