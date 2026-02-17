Hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu geniş kapsamlı operasyon, sanat ve magazin dünyasında son yılların en büyük sarsıntılarından birine yol açtı. Aralarında çok sayıda popüler ismin bulunduğu gözaltı listesi, kamuoyunda şok etkisi yaratırken; yurt dışında bulunan Edis hakkındaki yakalama kararı süreci bambaşka bir boyuta taşıdı.

Sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 17 ünlü isim emniyete götürüldü. Listede öne çıkan isimler şunlar:

Kaan Tangöze (Duman grubunun solisti)

Murat Dalkılıç

İsmail Hacıoğlu

Adem Kılıçcı (Survivor Şampiyonu)

Hakan Kakız

Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

Edis Hakkındaki Yakalama Kararı ve İlk Açıklama

Operasyon başladığında Türkiye’de olmadığı tespit edilen ve dün yurt dışına (Brezilya) çıktığı öğrenilen Edis hakkında, ifadesine başvurulmak üzere "yakalama kararı" çıkarıldı. Edis, bu gelişmenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur."