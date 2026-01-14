'Haldun Dormen öldü mü?' iddialarına oğlundan açıklama
97 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan "Haldun Dormen vefat etti" haberleri üzerine oğlu Ömer Dormen’den açıklama geldi...
97 yaşındaki Haldun Dormen, hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı, grip nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Dormen'in son olarak entübe edildiği öğrenildi.
Önceki gün de entübe edilen 97 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Haldun Dormen'in durumunun stabil olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini söyleyen Dormen, “Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan Haldun Dormen, Sait Ömer Bey ile Nimet Rüştü Hanım'ın çocuğu olarak 5 Nisan 1928'de Mersin'de dünyaya geldi.