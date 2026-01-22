Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve entübe edilen Haldun Dormen'den dün acı haber geldi.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"HAYATINA DOKUNDUĞU HERKESE..."

Usta sanatçının vefatı sonrası oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu. Usta isim 25 Ocak Pazar Günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.