Haldun Dormen'in torunu Alya yeni yaşını kutladı! Ömer Dormen “Acınız kısa sürdü” yorumuna yanıt verdi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 12 Ocak’ta geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edilmiş ve 21 Ocak 2026’da 97 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Modern tiyatronun temellerini atan bu büyük ustanın vefatından kısa bir süre sonra oğlu Ömer Dormen ile gazeteci Ayşe Arman, kızları Alya’nın 21. yaş gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Ayşe Arman’ın sosyal medyada paylaştığı doğum günü kareleri, bazı takipçiler tarafından "Acınız kısa sürdü" ve "Bu kadar mutluluk pozu fazla" gibi ifadelerle eleştirildi.

Gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozan Ömer Dormen, babasının kaybından duyduğu acının her an kendisiyle olduğunu ve tazeliğini koruduğunu belirtti. Ancak yas tutan bir evlat olmasının yanında bir baba olarak kızının hayatındaki bu önemli dönüm noktasını görmezden gelemediğini ifade eden Dormen, babası Haldun Dormen’in de zaten böyle bir kutlamayı arzu etmeyeceğini dile getirdi.

Eleştiride bulunan takipçisinden anlayış beklediğini vurgulayan Ömer Dormen, hayatın sorumlulukları ile yas sürecini babasının hayat dolu felsefesine uygun bir şekilde dengelemeye çalıştığını ortaya koydu.