Haldun Dormen'in vefatının ardından ünlülerden başsağlığı mesajları: "Perdeler bir ustaya daha kapandı"
Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta yönetmen ve eğitmen Haldun Dormen’in 97 yaşında aramızdan ayrıldığı haberi, sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Dormen'in vefatının ardından bazı ünlü isimler başsağlığı mesajları yayınlandı.
Gülben Ergen
"Ustam
Ağabeyim
Hocam
Dostum
Canım Haldun Abim benim
Oyunculuğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, iş disiplinini, mütevaziliğin bir yaşam biçimi olduğunu yıllarca kendisinden öğrendiğim #HaldunDormen
İyi ki hayatıma, sanata, ülkemize, tiyatroya, öğrencilerinize, sevenlerinize bunca güzellikler kattınız.
Mekanınız cennet olsun
Değerli ailesine sabırlar dilerim.
Başımız sağ olsun"
Ali Sunal
"Kızlarıma hep seni anlatacağım abi! Ders gibi olan hayata sanata ülkene insana bakışını yaklaşımını onlara gönülden bir görev gibi anlatacağım. Seninle tanıştıkları için ne kadar şanslı olduklarını anlatacağım. Hayatımızda olduğun hayatımıza dokunduğun bizi aileden saydığın için ne kadar şanslı olduğumuzu anlatacağım. Gittiğinde bizde oluşan bu büyük boşluk ancak seni anlatarak yani yine seninle dolar canım abicim…"
Tolga Çevik
"Gerçek tiyatro adamı, beyefendisi, hepimizin Haldun ağabeyi... Çok üzüldüm. Bu hayata bir kere gelecek nadir değerlerden. Hepimizde emeğin, nasihatın ve paylaştığın neşen var. Nur içinde yat. Haldun Dormen."
Melek Baykal
"Canım Haldun abi
Ne çok yandı içimiz .. kelimeler yetersiz ..
Tiyatro dünyamız seni çok özleyecek ve hiç unutmayacak"