Haldun Dormen'in vefatının ardından ünlülerden başsağlığı mesajları: "Perdeler bir ustaya daha kapandı"

Ali Sunal

"Kızlarıma hep seni anlatacağım abi! Ders gibi olan hayata sanata ülkene insana bakışını yaklaşımını onlara gönülden bir görev gibi anlatacağım. Seninle tanıştıkları için ne kadar şanslı olduklarını anlatacağım. Hayatımızda olduğun hayatımıza dokunduğun bizi aileden saydığın için ne kadar şanslı olduğumuzu anlatacağım. Gittiğinde bizde oluşan bu büyük boşluk ancak seni anlatarak yani yine seninle dolar canım abicim…"