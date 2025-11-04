Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile tanışma hikayesini anlattı: Keşkek yerken tanıştık

2009 yılında dünya evine giren ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukla 16 yıllık mutlu evliliklerini sürdüren sanat dünyasının gözde çifti Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncu Halit Ergenç, katıldığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında eşi Bergüzar Korel ile nasıl tanıştığını ve romantik evlilik teklifini anlattı.

"İlk beraber keşkek yedik, Beyoğlu’nda”

Programda kendisine yöneltilen, "Eşin Bergüzar Korel’le bir kafede kulak misafiri olduğun bir konuşma sayesinde tanışmışsınız. Sonrasında iletişimde kalmak için bir şey yaptın mı?" sorusuna Halit Ergenç, olayın detaylarını samimiyetle açıkladı:

“O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. İlk beraber keşkek yedik, Beyoğlu’nda.”

"Evlenme teklifi edince şaşırdı"

Romantik kişiliğiyle bilinen Ergenç, eşine yaptığı en romantik şeyi ise yurtdışında gerçekleştirdiği evlilik teklifi olarak gösterdi. Ergenç, teklif anını şu sözlerle aktardı:

“Evlilik teklifi enteresandı. Yurtdışına tatile gittik. Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Buradan o kadar kilometre hoparlörümü taşıdım, güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açtım, ‘Aa Türkçe çalıyor’ dedi. Evlenme teklifi edince şaşırdı.”

"Çok güzel bir işti benim için"

Programda kariyerine de değinen Halit Ergenç, Kanal D’nin ses getiren dizisi "Binbir Gece" ile ilgili olarak "Çok güzel bir işti benim için. Yazımı çok iyiydi. Hikâyenin nereye gideceğini biliyorduk. Gerçekten müthiş bir çalışmaydı." yorumunu yaptı.

Aynı zamanda çocukluk yıllarına da değinen oyuncu, şimdiki ebeveynlik deneyimleriyle geçmişi kıyasladı: “Ben sokakta büyüdüm. Bizi sokağa salarlardı. Sokağa çıktığımız zaman, nerede olduğumuzu kimse bilmezdi. Akşam eve çağırırlardı. Şimdi çocuklarımıza bunu yaşatamıyoruz” diyerek sokağın çocukluklarındaki yerinin önemine dikkat çekti.