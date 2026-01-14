Anasayfa Magazin Halit Ergenç: "Kenan Baran'a teşekkür ediyorum, beni inanılmaz bir seyirciyle buluşturdu"
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesinde Halit Ergenç, "Yılın Televizyon Performansı" ödülünün sahibi oldu. Ergenç konuşmasında "Kenan Baran'a teşekkür ediyorum, beni inanılmaz bir seyirciyle buluşturdu" ifadelerini kullandı
ELLE Style Awards 2026 X Dyson gecesinde Halit Ergenç, "Yılın Televizyon Performansı" ödülünün sahibi oldu.
Ödülü Merve Dizdar Halit Ergenç'e verdi. Usta oyuncu, "Kral Kaybederse" dizisindeki derinlikli Kenan Baran karakteriyle bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Ergenç konuşmasında şunları söyledi:
"Zor zamanlardan geçerken işimize sarılıyoruz, bir takım değerler yaratmaya çalışıyoruz. Öncelikle Kenan Baran'a teşekkür ediyorum böyle bir hayatı yaşadığı için. Beni inanılmaz bir seyirciyle buluşturdu deneyim yaşattı. Karıma teşekkür ediyorum her projemde sonsuz desteklediği için. Çocuklarıma teşekkür ediyorum zamanlarından çaldıkları için" ifadelerini kullandı.