Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 yıl sonra aynı projede

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Türk televizyon tarihinin küresel çapta en çok izlenen yapımlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl’ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor. İkilinin 15 yıl sonra aynı seti paylaşacağı yeni sinema filminin hazırlıkları başladı.



PROJENİN YÖNETMENİ: ÖDÜLLÜ YÖNETMEN ÖZCAN ALPER



Sky Films bünyesinde, yapımcı Emre Oskay tarafından hayata geçirilen projenin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak. Alper; Sonbahar, Karanlık Gece ve Aşıklar Bayramı gibi derinlikli anlatıma sahip filmleriyle tanınan bir isim. Bu iş birliği, projenin sadece oyuncu kadrosuyla değil, sanatsal niteliğiyle de dikkat çekeceğinin sinyallerini veriyor.





İMROZ’DA BAHAR FİLMİNİN KONUSU: GÖKÇEADA’DA KESİŞEN HAYATLAR



"İmroz’da Bahar" filmi, izleyiciyi Gökçeada’nın kendine has atmosferine davet ediyor. Yolları adada kesişen ve farklı geçmişlere sahip iki karakterin yaşamına odaklanan yapım, aşkın yeniden mümkün olup olmadığına dair dingin bir anlatı sunmayı hedefliyor.





Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan yapımın, Türkiye’de hangi dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşacağı henüz netleşmedi. Projeyle ilgili platform görüşmelerinin sürdüğü tahmin ediliyor.



