Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü buluşturan “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin galası yapıldı: Tuba Büyüküstün göz kamaştırdı

Yönetmen Zeynep Günay ise tek mekânda, tek gecede geçen dizi için “Her zaman denk gelecek bir şey değil bu… Bu kadar kuvvetli iki oyuncuyla bu kadar şahane bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Yaptığımız işin seyircinin de kalbine değmesini umuyorum” diye ekledi.

