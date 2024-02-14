Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü buluşturan “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin galası yapıldı: Tuba Büyüküstün göz kamaştırdı
Başrolünü Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç’in paylaştığı, 14 Şubat’ta GAİN’de yayına girecek “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin galası Soho House İstanbul’da yapıldı. Geceye dizi ekibinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ü yıllar sonra bir araya getiren “Yarın Yokmuş Gibi” dizisinin galası Soho House İstanbul’da yapıldı.
Geceye dizi ekibinin yanı sıra Murat Boz, Birce Akalay, Fırat Tanış, İbrahim Selim, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Cihangir Ceyhan, Serkan Altunorak, Engin Hepileri, Beyza Şekerci ve Mahsun Karaca gibi ünlü isimler de katıldı.
Büyüküstün, Ergenç ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Zeynep Günay basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dizinin konusundan bahseden Halit Ergenç “Bu, bir politika yazarının bir oyuncuyla röportaj yapmasıyla başlayan bir hikâye… Bir gecede, birbirlerini tanıma sürecini izliyoruz” dedi. Çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Büyüküstün “Çok değişik bir deneyim yaşadık. Bizim için set çok keyifliydi. Çok güçlü bir senaryoyla iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum” diye konuştu.
Yönetmen Zeynep Günay ise tek mekânda, tek gecede geçen dizi için “Her zaman denk gelecek bir şey değil bu… Bu kadar kuvvetli iki oyuncuyla bu kadar şahane bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Yaptığımız işin seyircinin de kalbine değmesini umuyorum” diye ekledi.