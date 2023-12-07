Halit Ergenç’in “Adsız Aşıklar” dizisindeki partneri belli oldu

Halit Ergenç önce Gain, ardından Netflix’e dizi çekecek. 4 bölümlük ilk dizisi “Yarınlar Yokmuş Gibi” bu hafta sonu sete çıkacak olan Ergenç, 8 Ocak’ta da “Adsız Aşıklar”ın çekimlerine başlayacak. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay‘ın oturacağı dizide Halit Ergenç‘in başrolü paylaşacağı kişi belli oldu.

Halit Ergenç’in partneri Funda Eryiğit oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halit Ergenç’in “Adsız Aşıklar” dizisindeki partneri ise Funda Eryiğit oldu. 8 bölümlük dizi için ödüllü oyuncu Funda Eryiğit’le prensipte anlaşıldı. Başar Başaran’ın yazdığı dizi aşk üzerinden anlatılan bir dram komediyi etkileyici bir dille seyirciye aktaracak. Çekimler İstanbul’da yapılacak.