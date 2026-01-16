Halit Ergenç'ten Londra'daki börekçi dükkanı ile ilgili açıklama
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile birlikte katıldığı bir ödül töreninde şıklığı ve samimiyetiyle dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ergenç, bir süredir magazin kulislerinde konuşulan "Londra'da börekçi açtı" iddialarına ilk kez açıklık getirdi.
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile birlikte katıldığı ödül töreninde, bir süredir magazin gündemini meşgul eden "Londra'da börekçi açtı" iddialarına bizzat yanıt verdi. Sanatçının bu açıklamasıyla, yurt dışındaki yatırımı ilk kez resmiyet kazanmış oldu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergenç, ticaret hayatına atıldığına dair haberleri doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var."
Böylece ünlü oyuncunun Londra'daki yaşamını sadece sanatsal faaliyetlerle değil, aynı zamanda ticari bir girişimle de desteklediği ortaya çıktı.
Londra’daki bu girişimin ardından, markanın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Ancak Halit Ergenç, bu konudaki beklentilere net bir yanıt verdi.
"İstanbul'da da şube açacak mısınız?" sorusuna "Öyle bir düşüncemiz yok" diyerek bu girişimin şu an için sadece yurt dışı odaklı kalacağını belirtti.