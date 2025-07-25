Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrollü "Gözleri KaraDeniz" dizisi geliyor! İşte konusu ve oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu atv'nin yeni sezon iddialı yapımlarından, O3 Medya imzalı "Gözleri KaraDeniz" dizisi, Karadeniz'in büyüleyici coğrafyası Çamlıhemşin'de geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Merakla beklenen projeden ilk fotoğraf, dizinin başrolleri Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'dan geldi.

"Gözleri KaraDeniz" konusu ne?

"Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.

Karadeniz'de büyümüş, asi ve gözü pek bir genç olan Azil'in hayatı, geçmişine dair büyük bir gerçekle yüzleşmesiyle tamamen değişir: Azil, Türkiye'nin en kudretli ve köklü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisidir.

Annesinin gizemli ölümünün ardından gerçeklerin peşine düşen Azil, kendini İstanbul'un acımasız ve karanlık yeraltı dünyasının içinde bulur. Bu yeni dünyada Azil'i iki büyük sınav beklemektedir.

Ailesinin sırları ve geçmişin gölgeleriyle yüzleşirken, kardeşiyle arasında büyük bir güç savaşı ve hesaplaşma yaşanır. Entrikalar, ihanetler ve güç savaşlarının hüküm sürdüğü bu tehlikeli ortamda, Azil'in kalbi imkânsız bir aşka sürüklenir.

Dizi, yalnızca görselliğiyle değil, güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikâyesiyle de sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya şimdiden aday.

"Gözleri KaraDeniz" oyuncuları

Dizinin merkezinde, Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in imkansız aşkı etrafında örülen bir hikâye bulunuyor. Başrollere eşlik eden usta isimler arasında ise Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi önemli oyuncular yer alıyor.

"Gözleri KaraDeniz" ne zaman yayınlanacak?

"Gözleri KaraDeniz", Eylül'de atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.