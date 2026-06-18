'Halka' filminin Samara'sı Daveigh Chase hayatını kaybetti

MTV Film Ödülleri’nde 'En İyi Kötü Karakter' ödülüne layık görülen eski çocuk oyuncu Daveigh Chase, menenjit hastalığının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle 35 yaşında yaşama veda etti. TMZ'nin haberine göre; Chase'in ölüm haberini sevgilisi Roy Hernandez duyurdu.

ERKEK ARKADAŞI ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Oyuncunun erkek arkadaşı Hernandez, vefat haberini paylaştığı sevgilisinin hastalıkla ilgili son dönemini ''Daveigh'e menenjit ve birkaç ciddi kan enfeksiyonu teşhisi kondu. Durumu kritik hale geldi ve doktorlar bana fazla zamanının kalmadığını söylediler'' diye anlattı.

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Ünlü oyuncunun ani ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Henüz çocuk yaşta sergilediği o sarsıcı performansla Hollywood'un en ikonik figürlerinden birine hayat veren Daveigh Chase, sinema tarihindeki yerini genç yaşta ölümsüzleştirmişti.

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DAVEIGH CHASE KİMDİR?

90'ların sonunda başladığı kariyerinde çok yönlü yeteneğiyle dikkat çeken Daveigh Chase, sadece korku sinemasının değil, popüler kültürün de en özel yüzlerinden biriydi.

Halka (The Ring) ve Samara Efsanesi: 2002 yapımı "Halka" filminde canlandırdığı Samara Morgan karakteriyle, bahanelerin arkasına sığınmayan sarsıcı bir oyunculuk sergiledi. Bu rolüyle MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" ödülünü kucakladı.

Seslendirme Sanatçılığı: Sadece korkutucu rolleriyle değil, Disney'in dünyaca ünlü animasyon klasiği Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch) filmindeki ana karakter Lilo'yu seslendirerek seslendirme dünyasında da ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamıştı.

Kült Yapımlardaki İzleri: Sinemaseverlerin yakından bildiği bilimkurgu-dram kültü Donnie Darko filminde de Samantha Darko karakterine hayat vererek vizyoner projelerde yer almayı sürdürmüştü.