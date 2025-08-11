Halle Berry'nin eski sevgilisi, onunla neden evlenmek istemediğini açıkladı

Halle Berry'nin eski sevgilisi David Justice, onunla neden evlenmek istemediğini açıkladı. Justice, Perşembe günü yayınlanan “All The Smoke” podcast’inde “Anneme bakıyorum ve ben orta batılı bir adamım, yani kafamda o zamanlar bir eşin yemek yapması, temizlik yapması gerektiğini düşünüyorum. Sonra ‘Tamam, çocuklarımız olursa, çocuk yapacağım, aile kuracağım kadın bu mu?’ diye düşünüyordum,” dedi. “Ve o zamanlar genç bir adam olarak, eğer yemek yapmıyor, temizlemiyor ve annelik yönünden fazla görünmüyorsa sorunlar yaşamaya başlıyorduk.”

Justice (59) ile Berry (58), 1993’ten 1996’ya kadar evli kaldılar. Berry’nin onu tanıdıktan beş ay sonra evlenme teklif ettiğini belirtti. “Tamam dedim,” diye devam etti Justice, “çünkü hayır diyemedim. Tamam dedim ama kalbimin gerçekten buna hazır olup olmadığını bilmiyordum, ama onu kötü hissettirmek istemedim. Anın etkisiyle oldu, beni hazırlıksız yakaladı.”

Evliliklerini terapiye gitseler muhtemelen sürdürebileceklerini söyledi. İlişkiler hakkında çok bilgisi olmadığını da ekledi.

Berry’nin temsilcileri bu habere yorum talebine hemen yanıt vermedi. Berry uzun süredir eski erkek arkadaşlarından birinin fiziksel şiddet uyguladığını ve bu nedenle işitme kaybı yaşadığını belirtiyor. Podcast bölümünde Justice, bunun kendisi olmadığını tekrar vurguladı ve Berry’nin asla şiddet uygulayanın adını vermemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını, bunun insanların onu zan altında bırakmasına neden olduğunu söyledi.

“Dünyaya benim olduğumu düşündürdü,” dedi Justice. “Ve bunu asla takdir etmedim. Bence bu konuda çok yanlış yaptı. Daha iyi yönetmeliydi.”

Justice bunun adını temizlemeye çalıştığı ilk sefer değil. 2015’te Berry’yi eski sevgililerini kötülemekle suçladığı bir dizi tweet atmıştı. Ayrıca kendisinin şiddet uygulayan eski sevgili olmadığını da yazmıştı.