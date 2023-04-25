Halsey: Anne sütü en iyi cilt bakımı malzemesi

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ve temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alan Halsey bazı açıklamalarda bulundu.

"Anne sütü en iyi cilt bakımı malzemesi"

28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda, cilt bakımı yaparken nemlendirici olarak anne sütünü tercih ettiğini söyledi. Anne sütünü "en iyi cilt bakım malzemesi" olarak nitelendiren Halsey, "Antioksidanlar, iyi yağlar ve iyileşme sürecini hızlandıran şeylerle dolu" dedi.

"Çok bilinçliyim"

Oğlu Ender'in doğumundan sonra özellikle "cildine ne sürdüğü konusunda bilinçlendiğini" anlatan Halsey, "Cildime ne sürdüğüm konusunda her zaman çok bilinçli olmuşumdur ama bebeğiniz sizi öptüğünde ya da sarıldığında, yüzünüze ne sürdüğünüz hakkında düşünmeye başlıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Günlük hayatında makyajsız da zaman geçirdiğini söyleyen Halsey, "Kendinizi her zaman makyajlı gördüğünüzde, sadece o haldeyken güzel ya da değerli olduğunuza inanmak gerçekten kolay olabiliyor. Yüzüme bakabilmek ve 'Ben buyum, böyle görünüyorum, bu sorun değil ve bunu kabul ediyorum' diyebilmek benim için son derece önemli hale geldi" diye konuştu.