Halsey ile Türk senarist Alev Aydın ayrıldı

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Fakat bu ilişki uzun soluklu olmadı. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey ile Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ayrıldı.

Halsey ve Alev Aydın'ın ilişkisi iddiaya göre bitti. Şarkıcı Halsey, beş yıllık ilişkisinin ardından partneri Alev Aydın'dan 'dostane bir şekilde' ayrıldı.

The Blast'ın haberine göre, 28 yaşındaki şarkıcı, oğulları Ender'in fiziki olarak velayetini isterken, Alev Aydın'a da görüşme izni verilmesini talep etti. Çiftin dostça ayrıldığı öğrenildi.

ENDER'İN VELAYETİ

28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor.

Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev'den 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi. Velayet süreci devam ederken ikili arasında bir evlilik olmadığı için nafaka konusunun nasıl sonuçlanacağı ise henüz belli değil.