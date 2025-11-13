Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan 'Yan Yana' filminin galası gerçekleşti: 'Yan Yana' filmi ne zaman?

Son dönemin başarılı projelerinde senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filminin galası yapıldı.

Kırmızı halıda adeta yıldızlar geçidinin yaşandığı galaya, filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı. İkilinin ilk kez bir projede bir araya gelmesi, şimdiden filmi yılın en iddialı komedi-drama yapımlarından biri haline getirdi.

'YAN YANA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?'

Film, 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. 'Yan Yana', IMAX olarak vizyona giren ilk Türk yapımı olacak.

'YAN YANA' FİLMİ OYUNCU KADROSU

Gişe rekorları kıran Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı ‘Yan Yana’nın yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Yayınlanan fragmanlarıyla şimdiden heyecanla beklenen filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alırken onlara Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor.

'YAN YANA' FİLMİ UYARLAMA MI?

Feyyaz Yiğit, 'Yan Yana' filmini 'Can Dostum' yapımından uyarladı. Orijinal adı Intouchables olan, Türkçeye Can Dostum olarak çevrilen film, Fransa yapımı olarak 2012 yılında izleyiciyle buluştu. Peki Can Dostum'un konusu ne?

CAN DOSTUM (INTOUCHABLES) KONUSU

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Driss'i evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar.

Fransa'da geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren film, hayatta bir noktadan sonra kültür ve sınıf farklılıklarının ortadan kalkması temasına odaklanan ve dram-mizah arasında gidip gelen bir yapım.

'YAN YANA' FİLMİNİN FRAGMANI