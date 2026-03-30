Haluk Bilginer'den, Angelina Jolie hakkında samimi açıklama

"İNSAN GİBİ İNSAN"



Haluk Bilginer’in son dönemdeki en önemli projelerinden biri olan, Pablo Larraín imzalı "Maria" filmi, efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970’li yıllarda Paris’teki son günlerini ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor. Filmde Callas’ın büyük aşkı, dünyaca ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis karakterine hayat veren Bilginer, başrolü paylaştığı Angelina Jolie hakkındaki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Çok iyi, çok içten ve samimi bir insan. Hiç 'star' havaları yok. İnsan gibi insan. Çok aydın ve politik olarak doğru yerde duran biri"

Larraín'in "Jackie" ve "Spencer" ile başladığı biyografik üçlemesini tamamlayan bu film, Bilginer'in Onassis rolündeki karizmatik performansıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası sinema çevrelerinde büyük ilgi görmüştü.