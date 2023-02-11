Haluk Levent, AHBAP'ın bütçesinin nereye harcanacağını açıkladı

AHBAP Derneğinin merkezinde gönüllülerle birlikte çektiği bir videoyu paylaşan Haluk Levent planlamaları anlattı.

"SÖZ VERİYORUZ"

Haluk Levent, paylaşımında “İki gün içinde Hatay’a 2 bin aile için konteynerler götürmeye başlıyoruz, okulları onaracağız. Yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız. Ve günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız. Bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Videoya "İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor. Okulları onaracağız, yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri öğrenci yurtları açacağız. Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız. Bütçeyi en az 850 milyon₺ olarak belirledik. Söz veriyoruz" notu düşen Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

'RAPORLARI, FATURALARI PAYLAŞIYORUZ'

“Dostlarımla birlikte sabahtan beri toplantıdayız. Depremin ilk gününden beri ben bölgedeydim. AHBAP arama kurtarma da bölgeye geldi. AHBAP gönüllüleri de bölgede çalıştı, hala da çalışmakta. Bizler her deprem zamanı olduğu gibi önce AFAD ile işbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz. Ve orada ne yapabileceğimize bakarız, gerekli ihtiyaçları çıkartır ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Bu deprem zamanında da öyle oldu. Birkaç gündür zaten çalışmalarımızı yakından takip ediyorsunuzdur. Depremin ilk gününden bugüne kadar günlük temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Ne isteniyorsa, bölgedeki arkadaşlarımızın raporları doğrultusunda neye ihtiyaç varsa göndermeye çalıştık, gönderiyoruz da. Sadece bunu yapmıyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden TIR’larını gönderemeyen ve içindeki malzemeleri oraya ulaştıramayanlar için destek grubu oluşturduk. Ve arkadaşlarımız da oradaki görevliler arasında bir şekilde irtibat sağladık, sağlamaya da devam ediyor. Bizim gönlümüz ve kasamız, bölgedeki bütün ihtiyaçlar açıktır. Şu dakikada bile alımlar yapıyoruz, gönderiyoruz. Bundan sonraki günlerde, daha önceki yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporlayıp, Twitter ve Instagram'dan görüntüleme durumuna, hatta faturaların görüntülenmesine kadar vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Zaten bunu yapmıştık.

-İki gün içinde Hatay’a 2000 aile için konteynerler gitmeye başlıyor.

-Okulları onaracağız

-Yaşlılar için bakımevleri

-Rehabilitasyon merkezleri

-Öğrenci yurtları açacağız

Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız

Bütçeyi en az 850 milyon₺ olarak belirledik

Söz veriyoruz pic.twitter.com/aXG9UADzlh — Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023

KONTEYNERE 400 MİLYON TL

Bazı projelerimiz var, gelen meblağlara baktığımızda. Satın aldığımız ve alacağımız, 2 bin konteyner için Hatay Valiliği'nden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki arazi durumuna bakıyoruz, 2 bin 3 bin konteyner alımı daha yapacağız. Yeter ki bize oradan hadi getirin denilsin. Bu konteyner için ayırdığımız bütçe 400 milyon TL.

Depremden etkilen bölgede kalmak zorunda olan depremzedeler mevcut. Onların fiziksel ve ruhsal yaşam koşullarını biraz olsun düzeltebilmek adına konteyner yaşam merkezleri inşa etmeye karar verdik. Bunun için de 100 milyon TL ayırdık.

OKULLAR, YURTLAR, BAKIMEVLERİ...

Milli Eğitim Bakanı ile görüştük, görüştük haber bekliyoruz. Biliyorsunuz çok yıkılan, hasarlı olan okullar var. Düzeltebileceğimiz bütün okulları düzelteceğiz. Ortalama bütçemiz 100 milyon TL.

İlgili makamlara teslim edilmek üzere bakıma muhtaç büyüklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak bakımevleri kurma kararı aldık. Bu bizim için çok önemliydi, bunun da bütçesi 100 milyon lira.

Bakanlık onayı ile bize verilecek alanlarda öğrenci yurtlarımız için ayırdığımız bütçe 150 milyon TL.

Bu söylediğimiz projeleri en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm siyasi parti liderler ve halkımıza söylüyorum bizler ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz.

Bütün gönüllü dostlarım buradalar, çalışıyorlar. Ahbap derneği olarak bize güvendiniz çok teşekkür ediyoruz.”