Haluk Levent bayramda depremzedelere konser verecek

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, bayramda deprem bölgesinde konser vereceğini duyurdu.

Haluk Levent bayramda depremzedelere konser verecek

Haluk Levent, Twitter hesabından deprem bölgesindekilere Ramazan Bayramı’nda konserler vereceğini açıkladı.

"Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek"

Nurdağı, Adıyaman ve Samandağ’da gerçekleşecek konserlerin tarihlerini paylaşan Levent, "Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek" dedi. 

Sanatçı ayrıca Malatya, Islahiye, Maraş, İskenderun’da yapacağı konserlerin tarihlerini de yakın zamanda duyuracağını belirtti.

 