Haluk Levent bayramda depremzedelere konser verecek

Haluk Levent, Twitter hesabından deprem bölgesindekilere Ramazan Bayramı’nda konserler vereceğini açıkladı.

Nurdağı, Adıyaman ve Samandağ’da gerçekleşecek konserlerin tarihlerini paylaşan Levent, "Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek" dedi.

Sanatçı ayrıca Malatya, Islahiye, Maraş, İskenderun’da yapacağı konserlerin tarihlerini de yakın zamanda duyuracağını belirtti.

Bayram konserleri :



1. Günü NURDAĞI

2. Günü ADIYAMAN

3. Günü SAMANDAĞ



Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek.

Tüm halkımız davetlidir.



Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak.

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