Haluk Levent bayramda depremzedelere konser verecek
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, bayramda deprem bölgesinde konser vereceğini duyurdu.
Haluk Levent, Twitter hesabından deprem bölgesindekilere Ramazan Bayramı’nda konserler vereceğini açıkladı.
"Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek"
Nurdağı, Adıyaman ve Samandağ’da gerçekleşecek konserlerin tarihlerini paylaşan Levent, "Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek" dedi.
Sanatçı ayrıca Malatya, Islahiye, Maraş, İskenderun’da yapacağı konserlerin tarihlerini de yakın zamanda duyuracağını belirtti.
Bayram konserleri :— Haluk Levent (@haluklevent) April 19, 2023
1. Günü NURDAĞI
2. Günü ADIYAMAN
3. Günü SAMANDAĞ
Amacımız buradaki çocuklarımıza biraz moral vermek.
Tüm halkımız davetlidir.
Malatya, Islahiye, Kahramanmaraş, İskenderun konser tarihleri de çok yakında bu sayfadan yayınlanacak.
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