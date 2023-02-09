Haluk Levent depremzedelerin acil ihtiyaçları için ünlü isimleri bir araya getirdi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

"Elinden gelen her şeyi, herkes yapıyor"

Acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldiğini belirten Levent, Ahbap Koordinasyon Merkezi'nde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı ile buluştu. Ünlü isimler deprem bölgesindeki insanlar için yardım görüşmelerinde bulundu.

Levent, "Sağ olsunlar dostlarım geldiler. Birçok yerle pazarlık yaptık. Çünkü yüklü alımlar yapıyoruz. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2 bin çadırı hemen ayarladık. TIR'larımızı bölgeye gönderiyoruz. Kıvanç Kasabalı burada, Özge Özpirinçci burada yurt dışıyla görüşüyor çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili görüşüyor, sevgili Kıvanç Tatlıtuğ TIR'ların bölgeye nasıl girebileceğiyle ilgili yetkililerle görüşüyor. Sevgilisi Oktay Kaynarca sabahtan beri saçını başını yoldu. Elinden gelen her şeyi, herkes yapıyor. AHBAP'lar da burada. Gelişmeleri tekrardan haber vereceğiz" dedi.