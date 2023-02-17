Haluk Levent enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğe isim verdi

Depremin ilk gününden beri kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile depremzedeler için çalışan Haluk Levent, enkazdan çıkarılan 10 günlük bir bebeğe isim verdi.

"ADINI SEN KOY' DEDİLER"

Bebekle çekilen fotoğrafını yayınlayan Haluk Levent, "10 günlük bebek... Enkazdan çıkarıldılar. AHBAP Çadırkenti'nde yanımızda kalıyorlar. 'Ağabey daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum" dedi.

10 günlük bebek.

⁦Enkazdan çıkarıldılar.

Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar.

“Abi daha isim koymamıştık sen koy adını” dediler.

Adını “mavi” koydum.💚 pic.twitter.com/dD8xmOnkcl — Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023

"SAĞLIKLI, NEŞE DOLU BİR ÖMRÜN OLSUN"

Mavi adında bir yeğeni bulunan Hande Erçel de Haluk Levent'in paylaşımına "Uzun, sağlıklı, neşe dolu bir ömrün olsun Mavi" yorumunu yaptı.