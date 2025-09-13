Haluk Levent konser sonrası hastanelik oldu

Dün akşam Muğla'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sonrası rahatsızlanarak sevenlerini endişelendirdi. Mide spazmı geçirdiği anlaşılan sanatçı, tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Haluk Levent korkuttu. Dün akşam Muğla'da hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konser sonrasında fenalaştı.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Muğla Ortaca Yücelen Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent’e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Levent, geceyi hastanede müşahede altında tutularak geçirdi.Haluk Levent konser sonrası hastanelik oldu - Resim : 1