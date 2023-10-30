Kimse tanıyamadı! İşte ünlü oyuncunun yeni imajı...

Bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu Hamdi Alkan, yeni projesi için adeta bambaşka biri oldu. Hamdi Alkan, yeni imajı hakkında konuştu.

'YAKIN ÇEVREM ÇOK BEĞENDİ'

Ünlü oyuncu, 'Yeni projem için böyle bir değişiklik gerekiyordu. Ben de yaptım ve yakın çevrem tarafından da çok beğenildi" dedi.

"YENİ OYUNCU ADAYI"

Basın mensuplarının yanındaki genç hanımefendiyi sorması üzerine Hamdi Alkan, "Yeni oyuncu adaylarımızdan, ismi Melisa Bahadır. Henüz oyunculuğu öğrenme aşamasında fakat çok yetenekli birisi. Kısa zamanda çok başarılı olacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.