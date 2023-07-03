Hamile olan Lindsay Lohan 37. doğum gününü selfie ile kutladı

Lindsay Lohan yeni yaşına ilk bebeğini bekleyerek girdi. Hamile olan ve şu anda kocası Bader Shammas ile ilk bebeğini bekleyen aktris, Pazar günü 37. yaş gününü Instagram'da paylaştığı bir selfie ile kutladı.

Beyaz bir tişört giyen Lindsay, başını yana eğerek kameraya öpücük işareti yaptığı fotoğrafta saçlarını açarak doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Instagram gönderisine şu sözleri yazdı: "Tüm harika Doğum Günü Dilekleri için çok teşekkür ederim! Kutsanmış hissediyorum!"

Lindsay aynı selfie'yi Instagram Hikayesinde paylaşarak "Tüm güzel doğum dünü dilekleri için teşekkür ederim" yazdı.