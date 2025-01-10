Hamileliğinde 35 kilo almıştı! Ece Erken kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı
Sunucu Ece Erken hamileliğinde 35 kilo almıştı. Erken, sunuculuğunu yaptığı programda o kiloları nasıl verdiğini anlattı.
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Sunucu Ece Erken, Serkan Uçar'la 2014 yılında evlenmişti. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları olmuştu. İkili, 2015'te de anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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Serkan Uçar ile davalık olan Ece Erken, sunuculuğunu yaptığı programda hamilelik döneminde aldığı kiloları verme yöntemini anlattı.
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35 kilo aldığını belirten Erken, "35 kilo almıştım hamileliğimde. Benim fotoğrafımı koyuyorlardı 'kim bu ünlü diye?' tıklayıp bakıyorsun. Ben kendi formülümü söyleyeyim, süt vermek ve kesinlikle yeşillik yemek. Ben hep yeşillik yedim. Su, salata inanılmaz kilo verdiriyor. 'Evrim geçirdi' diyenler vardı. 6-7 ayda kilo verdim" ifadelerini kullandı.
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