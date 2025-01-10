Hamileliğinde 35 kilo almıştı! Ece Erken kilo vermesini sağlayan formülü açıkladı

35 kilo aldığını belirten Erken, "35 kilo almıştım hamileliğimde. Benim fotoğrafımı koyuyorlardı 'kim bu ünlü diye?' tıklayıp bakıyorsun. Ben kendi formülümü söyleyeyim, süt vermek ve kesinlikle yeşillik yemek. Ben hep yeşillik yedim. Su, salata inanılmaz kilo verdiriyor. 'Evrim geçirdi' diyenler vardı. 6-7 ayda kilo verdim" ifadelerini kullandı.