Hamileliğinin 9. ayına giren Gupse Özay'dan yeni poz

Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Çift şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Özay'dan doğum öncesi yeni fotoğraf geldi.

"ABLACILIK..."

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, önceki gün objektif karşısına geçti. Köpeğiyle birlikte poz veren Gupse Özay, bu kareyi, "Ablacılık..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gupse Özay (@gupseo)'in paylaştığı bir gönderi

"ÖNCE BU KÜÇÜK KIZ DOĞSUN!"

Özay, kız bebek dünyaya getireceğini, "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." sözleriyle duyurmuştu.