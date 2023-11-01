Hande Ataizi'den iddialı kıyafet: Gençlere taş çıkarttı!
Son olarak Camdaki Kız dizisinde oynadığı 'Cana' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Ataizi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta genç kızlara taş çıkarttı.
50 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı sokak tarzı kıyafeti binlerce beğeni aldı.
SİYAH ELBİSEYE BEĞENİ YAĞDI
Derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle pozlar veren Hande Ataizi'nin sokak tarzına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncuya; 'Fıstık gibisin', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.