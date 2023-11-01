Hande Ataizi'den iddialı kıyafet: Gençlere taş çıkarttı!

50 yaşındaki oyuncu Hande Ataizi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı sokak tarzı kıyafeti binlerce beğeni aldı.

SİYAH ELBİSEYE BEĞENİ YAĞDI

Derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle pozlar veren Hande Ataizi'nin sokak tarzına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncuya; 'Fıstık gibisin', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.