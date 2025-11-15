Hande Doğandemir evlilik tarihini tarihini açıkladı
Sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, düğün tarihi ve detaylarıyla ilgili ilkez açıklama yaptı.
Oyuncu Hande Doğandemir, sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı. Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve teklif hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"HİÇ SAKLAMADIM"
Hande Doğandemir; "Her şey yolunda. Zaten hiç saklamadım, çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH SENEYE"
Evlilik tarihi sorusuna; "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını veren Hande Doğandemir; "Kır düğünü mü olacak?" sorusuna ise "Vallahi, hiç düşünmedik, gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, keyif alacağımız ve sevdiklerimizle güzel vakit geçireceğimiz bir gün olması" açıklamasında bulundu.