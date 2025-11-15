Hande Doğandemir evlilik tarihini tarihini açıkladı

Oyuncu Hande Doğandemir, sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi almıştı. Doğandemir, katıldığı bir etkinlikte ilişkisi ve teklif hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"HİÇ SAKLAMADIM"

Hande Doğandemir; "Her şey yolunda. Zaten hiç saklamadım, çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SENEYE"

Evlilik tarihi sorusuna; "İnşallah seneye, havalar güzelleşince bakacağız" yanıtını veren Hande Doğandemir; "Kır düğünü mü olacak?" sorusuna ise "Vallahi, hiç düşünmedik, gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, keyif alacağımız ve sevdiklerimizle güzel vakit geçireceğimiz bir gün olması" açıklamasında bulundu.