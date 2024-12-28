Hande Doğandemir yorgunluğunu Alp Dağları'nda attı
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Alp Dağları'nın huzur dolu atmosferinde kısa bir tatile çıktı.
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Yaren Leylek, Daha İyi Bir Yarın, Hatırladığım Ağaçlar ve Taş Kağıt Makas gibi projelerde rol almış olan Hande Doğandemir yılın yorgunluğunu Alp Dağları'nda attı.
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Yoğun geçen bir yılın ardından Cenevre'ye giden Hande Doğandemir, Alp Dağları'nın bembeyaz zirvelerinde ve huzurlu vadilerinde bolca vakit geçirdi.
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Tatil sırasında sık sık yürüyüş yapmayı, doğayı keşfetmeyi ve kendine vakit ayırmayı tercih etti.
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Hande Doğandemir, bu tatil sırasında yeni projeler için ilham aldığını da belirtti. Tatil hakkında yaptığı bir paylaşımda Doğandemir, "Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" dedi.