Hande Doğandemir yorgunluğunu Alp Dağları'nda attı

Hande Doğandemir, bu tatil sırasında yeni projeler için ilham aldığını da belirtti. Tatil hakkında yaptığı bir paylaşımda Doğandemir, "Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" dedi.