Hande Erçel, 2024'ün En Güzel Müslüman Kadını seçildi

Popüler magazin platformu FillGap, 2024 yılının en güzel Müslüman kadını olarak Hande Erçel’i seçti.

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Hande Erçel, 2024'ün En Güzel Müslüman Kadını seçildi - Resim : 1

Şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi. 

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Hande Erçel, 2024'ün En Güzel Müslüman Kadını seçildi - Resim : 2

Hande Erçel, popüler magazin platformu FillGap'in düzenlediği dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Meryem Uzerli ve Fahriye Evcen de dahil olmak üzere birçok ünlü ismi sollayarak birinci seçildi.

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Hande Erçel, 2024'ün En Güzel Müslüman Kadını seçildi - Resim : 3

Erçel'in birinci olduğu listede Fahriye Evcen üçüncü olurken, Meryem Uzerli dördüncü sırada yer aldı. 

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Hande Erçel, 2024'ün En Güzel Müslüman Kadını seçildi - Resim : 4

Dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Hadid kardeşler ise beşinci sırada yer aldı.