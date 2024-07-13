Hande Erçel, 2024'ün En Güzel Müslüman Kadını seçildi

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Şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
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Hande Erçel, popüler magazin platformu FillGap'in düzenlediği dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Meryem Uzerli ve Fahriye Evcen de dahil olmak üzere birçok ünlü ismi sollayarak birinci seçildi.
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Erçel'in birinci olduğu listede Fahriye Evcen üçüncü olurken, Meryem Uzerli dördüncü sırada yer aldı.
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Dünyanın en güzel Müslüman kadını oylamasında Hadid kardeşler ise beşinci sırada yer aldı.