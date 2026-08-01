Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve ailesiyle tatilde
Hande Erçel, yoğun geçen sezonun ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve sevimli yeğeni Mavi ile keyifli bir tatile çıkan ünlü isim, birlikte çekildikleri renkli anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Elele Online
Hande Erçel, zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden özel hayatından kareleri sevenleriyle paylaşıyor.
ABLASI VE AİLESİYLE TATİLDE
Erçel, son olarak ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile çıktığı tatilden fotoğraflar yayımladı.
32 yaşındaki oyuncunun; denizin, güneşin ve dinlenmenin tadını doyasıya çıkardı. Erçel'in paylaşımlarında, ikinci çocuğuna hamile olan ablasıyla sık sık vakit geçirdiği görüldü.
"AİLE"
Erçel, tatil boyunca yeğeni Mavi'yle de yakından ilgilenerek eğlenceli anlar yaşadı. Hande Erçel, paylaştığı bu fotoğraflara ise "Aile" notunu düştü.