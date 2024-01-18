Hande Erçel ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı: Gülmeye doyamadığımız yaşların olsun

Oyuncu Hande Erçel'in kendisinden sadece bir yaş büyük olan ve sosyal medya fenomenliği yaparak tanınan ablası 32 yaşına girdi. Erçel'e birçok kullanıcı doğum günü mesajı yolladı. Erçel'in doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyen isimlerden birisi de kız kardeşi Hande Erçel oldu.

"Dünyanın en güzel ablası ve en değerli annesi"

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erçel paylaşımına şu notu düştü:

"Gökyüzüm, gülmeye doyamadığımız yaşların olsun. Dünyanın en güzel ablası ve en değerli annesi."