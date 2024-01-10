Hande Erçel annesine özlemini dile getirdi: Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin

Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Annesine olan özlemini her fırsatta dile getiren Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile çıktığı Bali tatilinde de annesini unutmadı.

"Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum"

Bali'de fotoğraf çekilen Erçel 'Mom I am Fıne' yazılı ahşap bir tablo ile poz verdi. Erçel paylaşımına "Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin. O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı. Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum. Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum. Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..." notunu düştü.