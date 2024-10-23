Hande Erçel ayna karşısında yeni pozları paylaştı
Oyuncu Hande Erçel, Instagram'dan ayna karşısında fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraf paylaşmasının ardından Erçel binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla dikkat çektiği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ayna karşısında mini elbiseli pozlarını paylaştı.
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Erçel'in o paylaşımına "Dünyanın en güzeli", Maşallah", "Kelimenin tam anlamıyla ateş", "Mükemmel", "Kraliçe" yorumları geldi.
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