Hande Erçel ayna karşısında yeni pozları paylaştı

Oyuncu Hande Erçel, Instagram'dan ayna karşısında fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraf paylaşmasının ardından Erçel binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hande Erçel ayna karşısında yeni pozları paylaştı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla dikkat çektiği kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 

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Hande Erçel ayna karşısında yeni pozları paylaştı - Resim : 2

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ayna karşısında mini elbiseli pozlarını paylaştı. 

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Hande Erçel ayna karşısında yeni pozları paylaştı - Resim : 3

Erçel'in o paylaşımına "Dünyanın en güzeli", Maşallah", "Kelimenin tam anlamıyla ateş", "Mükemmel", "Kraliçe" yorumları geldi.

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Hande Erçel ayna karşısında yeni pozları paylaştı - Resim : 4