Hande Erçel: Bu moda haftası değil kız kardeş haftası

Kısa süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımla gündem oldu.

Güzel oyuncu, Instagram hikâyesinde kardeşi Gamze Erçel ile birlikte verdiği bir fotoğrafı yayınladı.

"KIZ KARDEŞ HAFTASI"

Fotoğrafın üzerine “Bu moda haftası değil, kız kardeş haftası” notunu düşen Erçel, takipçilerinden büyük ilgi gördü.