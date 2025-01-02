Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı
Son dönemde sosyal medyada viral olan masa altında üzüm yeme ritüeline ünlü oyuncu Hande Erçel de katıldı.
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Geçtiğimiz yıl, yeni yıla beraber Bali'de giren Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bu yıl İstanbul'da girdi.
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Kendi evinde yılbaşı sofrası hazırlayan Hande Erçel, masada sevgilisi Hakan Sabancı ve dostlarını ağırladı.
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Leopar elbise tercih eden Hande Erçel, geceyi Hakan Sabancı ile poz vermeden bitirmedi.
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Erçel, yılbaşında masanın altında 12 üzüm yeme ritüelini de yaptı. Ünlü oyuncu videoda İspanya kökenli bir gelenek olan "12 üzüm yeme ritüelini" gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı.