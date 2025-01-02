Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı

Erçel, yılbaşında masanın altında 12 üzüm yeme ritüelini de yaptı. Ünlü oyuncu videoda İspanya kökenli bir gelenek olan "12 üzüm yeme ritüelini" gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı.