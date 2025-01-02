Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı

Son dönemde sosyal medyada viral olan masa altında üzüm yeme ritüeline ünlü oyuncu Hande Erçel de katıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl, yeni yıla beraber Bali'de giren Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bu yıl İstanbul'da girdi.

2 / 6
Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı - Resim : 2

Kendi evinde yılbaşı sofrası hazırlayan Hande Erçel, masada sevgilisi Hakan Sabancı ve dostlarını ağırladı.

3 / 6
Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı - Resim : 3

Leopar elbise tercih eden Hande Erçel, geceyi Hakan Sabancı ile poz vermeden bitirmedi.

4 / 6
Hande Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı - Resim : 4

Erçel, yılbaşında masanın altında 12 üzüm yeme ritüelini de yaptı. Ünlü oyuncu videoda İspanya kökenli bir gelenek olan "12 üzüm yeme ritüelini" gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı.