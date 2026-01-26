Hande Erçel, Elie Saab ve Valentino defilesine gidiyor

Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil eden Hande Erçel, yarın Paris Moda Haftası’na gidiyor.

ONUR KONUĞU OLACAK

Erçel, aile dostu olduğu ve kıyafetlerini büyük bir istekle taşıdığı Elie Saab’ın yanı sıra Valentino defilesinin de onur konuğu olacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi

Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre; 28 Ocak’ta da Paris Moda Haftası’ndaki diğer defileleri takip edecek olan Erçel’in şu an onayladığı ve kabul ettiği yeni bir projesi henüz yok. Son olarak hikâyesi kendisine ait olan “İki Dünya Bir Dilek” filmi dünyanın dört bir yanında izlenen Erçel’in OGM Pictures’la yeni proje yapacağı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.